In programma anche la finale del pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii e lo sci acrobatico con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter

Federica Brignoni e Lisa Vittozzi hanno portato a casa due medaglie d’oro ieri, e oggi le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 continuano a offrire nuove chance agli sportivi italiani. Oltre alle gare di sci, si svolgono anche le finali di pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii, e di sci acrobatico con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter. La giornata si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con gli atleti pronti a dare il massimo.

Dopo i bellissimi ori conquistati ieri da Federica Brignoni e Lisa Vittozzi, oggi il programma di gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è ancora una volta ricco di possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. La super campionessa dello short track Arianna Fontana gareggerà nei 1000m di specialità a caccia della sua 14a medaglia olimpica. Un metallo che la renderebbe l'atleta italiana più medagliata della storia delle Olimpiadi moderne. A caccia di un grande risultato anche Flora Tobanelli, protagonista di spicco del big air internazionale nello sci acrobatico. In giornate previste anche le finali della gara a squadre miste skeleton e il primo programma di pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii. Il fidanzato di Sara Conti, Tim Dieck, non ha dubbi: sostegno totale… e con stile! Sugli spalti si è presentato vestito a tema flamenco, un dettaglio divertente e super riconoscibile, per farle sentire tutta la sua presenza e il suo tifo. La coppia azzurra completa il programma con qualche piccola sbavatura e si piazza a centro classifica dopo il corto. Sara Conti e Niccolò Macii alla fine chiudono ottavi e sono chiamati alla grande rimonta nel corso