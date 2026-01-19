Milano Cortina 2024 Pattinaggio di figura | conoscete le differenze fra artistico e danza?
Milano Cortina 2024 include il pattinaggio di figura, con le discipline di artistico e danza. Sebbene entrambe siano presenti nel programma olimpico, presentano differenze fondamentali. In questa guida, spiegheremo le caratteristiche di ciascuna specialità, le regole principali e cosa le distingue, offrendo un quadro completo per comprendere uno degli sport più antichi dei giochi olimpici.
Questa disciplina si divide in quattro categorie: artistico singolo (maschile e femminile), di coppia e di gruppo e danza su ghiaccio, tutte presenti nel programma olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026. Nel corso degli anni sono stati tanti gli atlete e gli atleti italiani che ci hanno fatto sognare, conquistando sui pattini medaglie olimpiche prestigiose grazie ad esibizioni incredibili, da Carolina Kostner, bronzo a Soci 2014 e la coppia Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio bronzo alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002. In attesa di ammirare chi scenderà in pista quest’anno, come la coppia Sara Conti e Niccolò Macii, vale la pena però fare un piccolo ripasso sulle differenze tra pattinaggio artistico e danza, così da non confondersi e arrivare preparatissimi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forza
Sono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La lista, annunciata dall’International Skating Union, include la partecipazione delle migliori nazioni del settore e segna un momento importante in vista della prima prova olimpica prevista dal 6 all’8 febbraio 2026.
Pattinaggio di figura: quando il ghiaccio diventa poesia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
