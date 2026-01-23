Ubriaco investì un vigile sulla Tiburtina | carabiniere patteggia 2 anni e mezzo di carcere
Un uomo ubriaco investì un vigile sulla Tiburtina, causando gravi ferite e l’amputazione di una gamba al poliziotto. Il carabiniere coinvolto ha patteggiato una pena di due anni e mezzo di carcere. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle norme.
Daniele Virgili, 26, fu investito mentre lavorava e a causa delle ferite gli è stata amputata una gamba. Ha patteggiato il carabiniere che travolse lui e due colleghi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Veroli, arrestato 54enne per maltrattamenti sulla ex moglie: dovrà scontare 2 anni e mezzo di carcere
Leggi anche: Ilaria Sula, la madre di Samson patteggia: condannata a 2 anni, ma non andrà in carcere
Argomenti discussi: Roma, travolse in auto tre vigili e uno perse la gamba: carabiniere (ubriaco alla guida) patteggia due anni e mezzo.
Roma, travolse in auto tre vigili e uno perse la gamba: carabiniere (ubriaco alla guida) patteggia due anni e mezzoAl volante ubriaco aveva travolto tre agenti della polizia locale, incurante dei segnali stradali, che indicavano di rallentare e di spostarsi di carreggiata. Uno di loro – un ragazzo di ... ilmessaggero.it
Non poteva passare inosservato: trentottenne ubriaco a oltre 110 km/h alla Foce sulla Lamborghini gialla. Patente ritirata e denunciato dagli agenti nucleo di Polizia Stradale del reparto Sicurezza Stradale della polizia locale comandato dal primo commissario facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.