Ubriaco investì un vigile sulla Tiburtina | carabiniere patteggia 2 anni e mezzo di carcere

Un uomo ubriaco investì un vigile sulla Tiburtina, causando gravi ferite e l’amputazione di una gamba al poliziotto. Il carabiniere coinvolto ha patteggiato una pena di due anni e mezzo di carcere. L’incidente ha suscitato attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza del rispetto delle norme.

