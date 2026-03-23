SANTO STEFANO DI CADORE (BELLUNO) - Permangono delicate le condizioni di Angelika Hutter, la 34enne investita lo scorso 28 dicembre a Ronco all’Adige (Verona). Se dal punto di vista fisico non ha riportato conseguenze rilevanti, continua invece a destare forte preoccupazione il suo stato psicologico, giudicato ancora compromesso. Attualmente Hutter si trova ricoverata nella casa di cura Don Girelli di Ronco all’Adige, dove era stata trasferita alcune settimane dopo il primo ricovero ospedaliero. La permanenza nella struttura è stata disposta dal tribunale di sorveglianza, che ha deciso di sospendere temporaneamente la pena a causa delle sue condizioni di salute mentale, applicando la misura della libertà vigilata. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Angelika Hutter, chiesti gli arresti domiciliari per la 34enne che investì e uccise il piccolo Mattia, il papà e la nonna

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