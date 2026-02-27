Maxi truffa ai Castelli Romani | falsi certificati e indennità di accompagnamento 21 indagati

A Castelli Romani, ventuno persone sono state indagate per aver partecipato a una vasta truffa ai danni dell’INPS. Secondo le accuse, il gruppo avrebbe utilizzato certificati medici falsi per ottenere indebitamente indennità di accompagnamento e altri benefici previdenziali. La scoperta è avvenuta dopo un’indagine che ha portato alla denuncia degli indagati. La vicenda riguarda un sistema che offriva un servizio “chiavi in mano” per ottenere i bonus.

Roma – Una maxi truffa all'INPS è stata scoperta ai Castelli Romani, con un presunto sistema "chiavi in mano" che consentiva a numerose persone di ottenere indennità di accompagnamento e altri benefici previdenziali attraverso certificati medici falsi e compiacenti. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Velletri, ha portato alla luce una rete organizzata che, secondo gli investigatori, avrebbe sottratto ingenti somme di denaro alle casse dello Stato.   Indagini e dinamiche della truffa Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il meccanismo prevedeva la creazione di certificati medici falsi, redatti da professionisti sanitari compiacenti e utilizzati per ottenere indebitamente indennità di accompagnamento, assegni di invalidità o altre prestazioni riconosciute dall'INPS.

