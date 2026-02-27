A Castelli Romani, ventuno persone sono state indagate per aver partecipato a una vasta truffa ai danni dell’INPS. Secondo le accuse, il gruppo avrebbe utilizzato certificati medici falsi per ottenere indebitamente indennità di accompagnamento e altri benefici previdenziali. La scoperta è avvenuta dopo un’indagine che ha portato alla denuncia degli indagati. La vicenda riguarda un sistema che offriva un servizio “chiavi in mano” per ottenere i bonus.

Roma – Una maxi truffa all’INPS è stata scoperta ai Castelli Romani, con un presunto sistema “chiavi in mano” che consentiva a numerose persone di ottenere indennità di accompagnamento e altri benefici previdenziali attraverso certificati medici falsi e compiacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Velletri, ha portato alla luce una rete organizzata che, secondo gli investigatori, avrebbe sottratto ingenti somme di denaro alle casse dello Stato. Indagini e dinamiche della truffa Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il meccanismo prevedeva la creazione di certificati medici falsi, redatti da professionisti sanitari compiacenti e utilizzati per ottenere indebitamente indennità di accompagnamento, assegni di invalidità o altre prestazioni riconosciute dall’INPS. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maxi truffa ai Castelli Romani: falsi certificati e indennità di accompagnamento, 21 indagati

Falsi certificati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici: 27 indagatiL'indagine, condotta tra il gennaio 2020 e il dicembre 2022, ha svelato l'esistenza di un vero e proprio "mercato delle certificazioni".

Falsi certificati per ottenere invalidità, 27 indagati tra cui 4 mediciPALERMO, 13 GEN – La Procura di Caltagirone ha disposto la notifica del decreto di avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di...

