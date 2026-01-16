Certificati medici falsi per le patenti 50 indagati | chiuse le indagini

La Procura di Cassino ha concluso le indagini su un traffico di certificati medici falsi utilizzati per ottenere o rinnovare le patenti di guida. Sono 50 le persone indagate, e si attende il rinvio a giudizio. L’inchiesta ha scoperto un sistema organizzato di attestazioni sanitarie irregolari, spesso impiegate dopo il ritiro della patente per guida sotto l’effetto di sostanze.

La Procura della Repubblica di Cassino ha chiuso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati nell'inchiesta su un vasto sistema di certificazioni sanitarie false utilizzate per ottenere il rilascio o il rinnovo della patente di guida, spesso dopo il ritiro per guida sotto.

