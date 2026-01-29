Riapre l' ufficio postale dopo i lavori | ora il passaporto si fa direttamente allo sportello

Da cesenatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani l’ufficio postale di San Piero in Bagno riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovamento. Da venerdì, i cittadini possono tornare a usare i servizi direttamente allo sportello, compreso il rilascio del passaporto, che ora si fa sul posto. La sede di via del Lavoro ha ricevuto un restyling completo per offrire più servizi e rendere più semplice l’accesso ai cittadini.

Domani, venerdì, riapre al pubblico l’ufficio postale di San Piero in Bagno. Sono terminati, infatti, i lavori di ammodernamento della sede di via del Lavoro, finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie al progetto Polis.Grazie a questo progetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Piero in Bagno

