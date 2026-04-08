Pasquetta ‘fiume’ di inciviltà lungo l’Adda La minoranza | Mancato ogni tipo di controllo

Durante il fine settimana di Pasquetta, lungo le rive dell’Adda sono stati segnalati numerosi rifiuti abbandonati e situazioni di degrado. Sacchi di immondizia sono stati trovati accumulati, bottiglie di vetro sono state sparse sul terreno e zone di campeggio improvvisate sono state installate senza autorizzazioni. Alcuni automobilisti hanno parcheggiato in aree vietate, mentre non sono stati rilevati controlli da parte delle autorità locali.

Fara Gera d’Adda. Sacchi di rifiuti accatastati, bottiglie di vetro sparse qua e là, campeggi improvvisati e auto parcheggiate senza rispetto dei divieti. È lo spettacolo del “dopo Pasquetta” lungo le sponde del tratto di Adda che attraversa il paese e che, soprattuto nel periodo estivo, è meta prediletta di numerosi visitatori. A sollevare il caso è stata la minoranza di Nuova Proposta per Fara e Badalasco che, attraverso una nota, ha denunciato come, per i due giorni di festa, sia “mancato ogni tipo di controllo”, e come i divieti in vigore siano rimasti disattesi: una situazione che, secondo i consiglieri, ha creato disagi alla viabilità e potenziali rischi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Fara Gera d’Adda, in arrivo divieti lungo il fiume: controlli a tappeto su barbecue e parcheggi selvaggi, banditi vetro e food truck Rifiuti abbandonati in strada, 'pacco' di Pasquetta sulla Provinciale 59: "Doppia inciviltà"Il ritrovamento effettuato in agro di Manfredonia dalle Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella. Temi più discussi: Pasquetta, fiume di inciviltà lungo l’Adda. La minoranza: Mancato ogni tipo di controllo; Rifiuti e inciviltà sul Serio: la Pasquetta lascia il segno; Rifiuti abbandonati in strada, 'pacco' di Pasquetta sulla Provinciale 59: Doppia inciviltà; Spiagge del Ticino, stretta contro l’inciviltà: scattano 40 sanzioni. Pasquetta, ‘fiume’ di inciviltà lungo l’Adda. La minoranza: Mancato ogni tipo di controlloIl comandante Luca Ubbiali per il futuro annuncia l'introduzione di agenti a scavalco e di chiusure mirate dei varchi ... bergamonews.it Pasquetta ad Agropoli: l’area di Trentova ha vinto la sfida. A InfoCilento parla Gerardo Scotti, presidente dell’associazione GenesiGerardo Scotti, presidente dell'associazione Genesi, ha promosso un'azione diretta di sensibilizzazione nell'area di Trentova-Tresino, un polmone verde troppo spesso vittima dell'incuria ... infocilento.it I ladri hanno approfittato del giorno di Pasquetta per introdursi in un appartamento a Monti e scappare con un bottino da oltre 700mila euro. - facebook.com facebook Pasquetta a Porto Torres: «Ricadute positive su bar e ristoranti» x.com