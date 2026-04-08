Fegato split e voli notturni | 3 vite salvate a Bergamo in 48 ore

Tra sabato 4 aprile e la domenica di Pasqua 2026, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono stati portati a termine tre trapianti di fegato. Gli interventi sono stati necessari a causa di gravi danni al fegato, e sono stati possibile grazie alla disponibilità di organi prelevati da donatori. Durante le operazioni, sono stati effettuati anche voli notturni per il trasferimento degli organi.

Tre trapianti di fegato salvavita sono stati completati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra sabato 4 aprile e domenica di Pasqua 2026. L’operazione ha coinvolto un team di 29 professionisti per salvare tre pazienti in meno di 48 ore. Il primo intervento è avvenuto sabato 4 aprile. Il paziente, un uomo colpito da epatocarcinoma pluritrattato, ha ricevuto un organo proveniente da un donatore individuato in un’altra struttura della Lombardia. La fase di prelievo era iniziata alle 3 di notte del Venerdì Santo. L’intensità del lavoro non si è fermata. Poco dopo la conclusione del primo caso, verso le 22:30 della vigilia di Pasqua, è arrivata la notifica di un secondo donatore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fegato split e voli notturni: 3 vite salvate a Bergamo in 48 ore Leggi anche: All’ospedale Papa Giovanni tre trapianti di fegato in meno di 48 ore nel weekend di Pasqua Leggi anche: Maltempo,Prot.Civile:salvate vite umane