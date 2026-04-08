Durante le festività pasquali, si è registrato un aumento della domanda nel settore dei trasporti e dell’ospitalità. I voli sono stati quasi tutti pieni, mentre molti ristoranti e bar hanno registrato un afflusso di clienti elevato. Negli hotel aperti, l’occupazione ha raggiunto il 75 per cento delle camere disponibili. Questi dati indicano un avvio positivo della stagione turistica.

Voli pieni. Tanti ristoranti e bar affollati. E negli hotel aperti a Pasqua, si è arrivati al 75% delle camere occupate. Il primo test della stagione ha portato il sorriso anche a Rimini. Non è stata una Pasqua da record. E non poteva esserlo, complici il calendario e il freddo nei giorni prima del lungo weekend. Ma la fotografia di questo primo ponte è positiva. Al ’Fellini’ sono transitati tra sabato e Pasquetta 4.988 passeggeri sui 28 voli da Londra, Basilea, Cagliari, Palermo, Sofia, Budapest, Cracovia, Praga, Breslavia e Kaunas. Da giovedì è ripartito il treno veloce da Monaco di Baviera, che ha riportato tanti tedeschi in Riviera. Affollati anche gli altri treni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasqua fa decollare la stagione. Voli pieni e locali presi d’assalto : "Ora ci aspettano altri ponti d’oro"

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