Stati Uniti nella morsa del gelo | 22 Stati dichiarano l’emergenza tre morti a New York e 12 mila voli cancellati Presi d’assalto i supermercati

Un’ondata di freddo intenso sta interessando gli Stati Uniti, con 22 stati che hanno dichiarato emergenza. La situazione ha causato tre decessi a New York e ha portato alla cancellazione di circa 12.000 voli. La popolazione si sta preparando ad affrontare condizioni climatiche estreme, con supermercati presi d’assalto e misure di sicurezza adottate su larga scala.

Un'ondata di gelo eccezionale sta colpendo gran parte degli Stati Uniti, costringendo 22 Stati, cioè quasi la metà del Paese, a dichiarare lo stato di emergenza. La cosiddetta tempesta artica ha già provocato tre vittime a New York, migliaia di blackout e il blocco dei trasporti aerei: oltre 12 mila voli sono stati cancellati, con numeri destinati a salire nelle prossime ore. Secondo le autorità federali, più del 40% della popolazione statunitense è attualmente sotto allerta meteo. Le prime vittime a New York. Nel pomeriggio di sabato, con le temperature scese ben al di sotto dello zero, i corpi di tre persone sono stati trovati nelle strade della Grande Mela.

