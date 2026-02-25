seconde case i proprietari chiedono rispetto

La richiesta di rispetto da parte dei proprietari di seconde case nasce dalle continue difficoltà legate alla gestione degli immobili nei lidi di Comacchio. L’associazione Pro.Se.Ca. segnala che molti proprietari si trovano a fronteggiare restrizioni e comportamenti non sempre rispettosi, che complicano la vita quotidiana. La questione riguarda soprattutto l’uso e l’accesso alle proprietà durante tutto l’anno. La discussione si concentra sulla necessità di trovare soluzioni pratiche.

L’associazione Proprietari Seconde Case dei lidi di Comacchio (Pro.Se.Ca.) ha evidenziato diverse criticità in merito alla problematiche legate alle seconde abitazioni che hanno tanti proprietari del territorio lagunare. In particolare si sono soffermati sulla gestione dei rifiuti, sul decoro urbano complessivo, sulla presenza di strade dissestate e sugli effetti di un’ urbanizzazione del passato ritenuta disordinata e priva di una visione organica. E’ quanto emerso dall’incontro di qualche giorno fa con una rappresentanza dei candidati di Fratelli d’Italia del consiglio comunale di Comacchio, alla presenza anche del candidato a sindaco del centrodestra Samuele Bellotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fisco, bonus mobili al 50% anche per le seconde caseIl settore edilizio continua a offrire opportunità di agevolazioni fiscali anche per le seconde case, con il bonus mobili al 50%.

Bonus Mobili 2026: detrazione del 50% anche per le seconde caseIl Bonus Mobili 2026 conferma la sua validità, includendo anche le seconde case.

