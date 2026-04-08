Pasqua a Grado | la Risurrezione è un terremoto che scuote l’anima

Il 8 aprile 2026, a Grado, si sono svolte le celebrazioni pasquali guidate dall’arciprete. La cerimonia ha coinvolto residenti, visitatori e figure istituzionali, creando un momento di riflessione condivisa. La messa si è svolta nel rispetto delle tradizioni religiose della giornata, attirando un pubblico vario e partecipativo. La comunità locale ha vissuto un momento di unione durante le celebrazioni pasquali.

L’arciprete Paolo Nutarelli ha guidato le celebrazioni pasquali del 8 aprile 2026 a Grado, riunendo residenti, visitatori e rappresentanti istituzionali per un momento di riflessione collettiva. La basilica di Santa Eufemia è stata il centro principale di queste ricorrenze, accolgliendo una folla composta da cittadini locali e turisti. Tra i presenti figurava anche il primo cittadino Giuseppe Corbatto, insieme a diverse figure di rilievo delle autorità militari e civili della città. L’atmosfera spirituale è stata sostenuta dal contributo artistico della formazione strumentale e corale Santa Cecilia, che ha accompagnato l’intera liturgia rendendo l’evento più suggestivo per tutta la popolazione gradese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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