Il Presepe di Pasqua è una rappresentazione che riprende la tradizione legata alla Risurrezione, diversa da quella natalizia. Viene allestito in molte comunità durante la settimana Santa e mostra scene che evocano gli eventi della Pasqua. Questa forma di narrazione si distingue per l’uso di figure e simboli specifici, offrendo un modo differente di rappresentare il mistero della Resurrezione.

Oltre i simboli del Natale, esiste un modo unico per narrare la Settimana Santa: il Presepe di Pasqua. Un viaggio visivo tra il Calvario e il Sepolcro vuoto, per contemplare con gli occhi il cuore del messaggio cristiano. Ma in pochi sanno che, però, esiste anche quello che è definito “il presepe della Pasqua” e che affonda le sue origini e la sua tradizione indietro nel tempo. Conosciamo di cosa si tratta e perchè, esso, si presenta così importante. Lo abbiamo detto all’inizio: quando pensiamo alla parola “presepe“, subito ci viene in mente un qualcosa che ha a che fare e a che vedere con il Natale. Ma, in realtà, ciò che dobbiamo sapere è che ne esiste anche una versione che guarda anche alla Pasqua. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il Presepe di Pasqua: riscopriamo l’antica tradizione che racconta il mistero della Risurrezione

Articoli correlati

Leggi anche: Quando si toglie il Presepe? La vera data della tradizione che amava anche Giovanni Paolo II

**”Il panettone di San Biagio: l’antica tradizione che pochi ancora celebrano a Palermo”**Nel comune di Lecco, nella provincia di Milano, si celebra ogni anno, il 13 febbraio, la festività di San Biagio.

Una raccolta di contenuti su Il Presepe di Pasqua riscopriamo...

Temi più discussi: Dopo Natale, Pasqua: lo scintillante allestimento di Renato Tegon incanta ancora; Torna a Catino il presepe di Passione di Sebastiano Capogna; A Milano il Concerto di Pasqua del Gruppo Corale Canticum 96; Eventi segnalati dai Comuni.

Presepe pasquale: significato e idee per inserirlo nelle decorazioni di PasquaIl presepe pasquale, meno noto di quello natalizio, rappresenta Passione e Resurrezione di Gesù, offrendo una chiave visiva per comprendere la Pasqua ... altarimini.it

Napoli, tableaux vivants e presepe del ’700: il Mistero di Pasqua a Villa di DonatoL’evento ripercorre l’arte sacra e presepiale lungo tre secoli di storia: dal 1600 di Luca Giordano, attraverso il Mistero di Pasqua di Villa di Donato del 1700, fino ai Tableaux Vivants nei salotti ... ilmattino.it

Presepe pasquale: significato e idee per inserirlo nelle decorazioni di Pasqua Leggi qui: https://altarimini.it/presepe-pasquale-significato-e-idee-per-inserirlo-nelle-decorazioni-di-pasqua.php - facebook.com facebook