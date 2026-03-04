Fiorella canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve concerto all' Arena Capo Peloro

Il 22 agosto alle 21, all’Arena Capo Peloro di Messina, si terrà il concerto intitolato “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. La cantante italiana interpreterà i brani più conosciuti di Fossati e De André, portando dal vivo le canzoni di artisti che hanno segnato la musica italiana. L’evento vedrà Fiorella Mannoia esibirsi davanti al pubblico per un appuntamento musicale dedicato alle melodie di due figure fondamentali.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Gli eventi saranno organizzati da Puntoeacapo S.R.L. in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”. I biglietti per i live di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” a Messina, Palermo e Ragusa e sno disponibili dal venerdì 27 febbraio su puntoeacapo.uno, Ticketone e circuiti di vendita abituali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Fiorella Mannoia in concerto all'Arena del Mare con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”Il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia parte da Genova: sarà proprio la Superba, città simbolo del cantautorato italiano e terra...

“Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo progetto live di Fiorella MannoiaROMA – Parte con un doppio appuntamento a Genova “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto di Fiorella...

Contenuti utili per approfondire Anime Salve.

Temi più discussi: Fiorella canta Fabrizio e Ivano: anime salve; FIORELLA MANNOIA | NUOVE DATE ESTIVE E I PRIMI LIVE NEI TEATRI PER IL TOUR DI ANIME SALVE; Mannoia porta a Cremona 'Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve'; Fiorella canta Fabrizio e Ivano fa tappa anche a Mantova il nuovo progetto di Fiorella Mannoia.

Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime SalveContinua a crescere l’attesa per Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Fossati e De ... laprovinciacr.it

Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve: concerto al Ponchielli in ottobreContinua a crescere l’attesa per Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, il nuovo emozionante viaggio musicale di Fiorella ... cremonaoggi.it

Apertura vendita 3 Marzo 2026 ore 11.00 Acquista qui: https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/fiorella-canta-fabrizio-e-ivano-anime-salve-teatro-sotto-le-stelle-forte-arena-pula/609501 facebook

"Gli dissi 'Tanto lo so che ti sto dicendo una cosa che ti hanno detto in tanti, però mi hai cambiato la vita." @FiorellaMannoia , che sarà live con il tour ‘Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime salve’, e le parole a Fabrizio De André, a #CTCF x.com