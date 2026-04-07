Levante | il suo tour estivo fa tappa a Bologna

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Sei Tu, l’artista ha annunciato una serie di concerti estivi. La tournée prenderà il via il 3 luglio e prevede dieci tappe in diverse arene e rassegne musicali all'aperto. Tra le date confermate, ci sarà anche quella a Bologna, dove si esibirà davanti al pubblico in una location all’aperto.

La data di Bologna è il 15 luglio 2026, il luogo: Bonsai (Caserme Rosse). I biglietti sono disponibili online a partire da mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati apre da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00. In attesa del tour estivo, Levante si prepara per portare tutta la sua visione artistica a 360° sui palchi dei principali club italiani: dal 29 aprile inizierà il suo Dell’amore - club tour 2026 con in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. Sei tu fa parte del percorso... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Sal Da Vinci fa tappa a Bari con il suo tour estivo: ecco la dataSi inaugura la tourneé estiva - organizzata da Vivo Concerti - con la nuova data a Benevento @ BTC Music Festival il 15 luglio e si aggiungono al... Il tour estivo di Alfa fa tappa a BibioneL'estate 2026 porta a Bibione il festival Suoni di Mare, calendario di concerti che spazia tra generi ed epoche. Temi più discussi: Milano Live: tutti i concerti da non perdere nel mese di aprile a Milano; Brancale, il nuovo singolo con Levante e Delia è Al mio paese; Levante : annunciate 7 date nei club; Serena Brancale, l'abbraccio con Taranto. Levante, annunciati i primi dieci appuntamenti del tour estivoDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Sei tu e in attesa del nuovo album, Levante annuncia le prime date del tour estivo. spettakolo.it Levante in concerto, annunciate le date del tour estivo 2026L'artista siciliana annuncia i primi dieci appuntamenti live per la prossima estate: dal 3 luglio salirà sui palchi delle rassegne musicali e arene all'aperto con un tour estivo. Queste le prime date ... tg24.sky.it Levante arriva live quest'estate con il DELL'AMORE LIVE IN ESTATE 2026! 03 luglio 2026 | Carrara, Carraraestate (Piazza Matteotti) 15 luglio 2026 | Bologna, Bonsai (Parco delle Caserme Rosse) 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summ - facebook.com facebook Perfetto per chi ha una passione per il paese del Sol Levante o, più semplicemente, desidera lasciare una scia golosa e delicata al tempo stesso x.com