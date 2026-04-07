Levante | il suo tour estivo fa tappa a Bologna

Da bolognatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Sei Tu, l’artista ha annunciato una serie di concerti estivi. La tournée prenderà il via il 3 luglio e prevede dieci tappe in diverse arene e rassegne musicali all'aperto. Tra le date confermate, ci sarà anche quella a Bologna, dove si esibirà davanti al pubblico in una location all’aperto.

La data di Bologna è il 15 luglio 2026, il luogo: Bonsai (Caserme Rosse). I biglietti sono disponibili online a partire da mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati apre da lunedì 13 aprile 2026 alle ore 11:00. In attesa del tour estivo, Levante si prepara per portare tutta la sua visione artistica a 360° sui palchi dei principali club italiani: dal 29 aprile inizierà il suo Dell’amore - club tour 2026 con in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. Sei tu fa parte del percorso... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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