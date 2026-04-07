Durante i controlli di routine effettuati nelle strade della città, gli agenti hanno sequestrato un monopattino modificato che poteva raggiungere i 100 km orari, oltre i limiti consentiti. Le verifiche si sono concentrate anche sull’uso del cellulare alla guida e sull’osservanza delle norme di sicurezza, come la cintura. L’operazione si è inserita nell’ambito delle attività di prevenzione in vista delle prossime festività.

Parma, 7 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Parma, in vista delle festività, ha attuato maggiori controlli sulla sicurezza stradale, in particolare sull’uso del cellulare alla guida e del corretto utilizzo della cintura di sicurezza. Il monopattino da record. La Polizia stradale di Fornovo (Parma) ha sequestrato un monopattino "truccato" che poteva raggiungere la velocità di oltre 100 kmh. È accaduto venerdì 3 aprile nel corso di un posto di controllo svolto nei pressi dell’Interporto di Parma. Dopo aver intimato l’alt ad un monopattino che aveva attirato l’attenzione degli agenti, in quanto era dotato di un sellino, il conducente ( senza casco ), anziché fermarsi, ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga cercando di dileguarsi nel traffico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monopattino ‘truccato’ da record, era in grado di raggiungere i 100 km orari: sequestrato

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