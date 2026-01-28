In centro col monopattino truccato per sfiorare i 100 km all' ora multato un giovane

La Polizia Locale ha multato un giovane che guidava un monopattino truccato a quasi 100 km all’ora nel centro della città. I controlli contro l’uso improprio di monopattini elettrici ad alte prestazioni continuano senza sosta.

Nei guai un 18enne egiziano che era anche senza casco. Il mezzo è stato sequestrato Proseguono i controlli della Polizia Locale per contrastare l’uso improprio di monopattini elettrici ad alte prestazioni. Dopo l’intervento di inizio mese, che aveva portato al sequestro di un mezzo capace di raggiungere gli 87 chilometri all'ora, gli agenti sono tornati a operare nel centro storico, riscontrando una nuova grave violazione delle norme del codice della strada. Nel corso delle attività di pattugliamento, un 18enne egiziano, è stato fermato mentre circolava su un monopattino elettrico con una potenza dichiarata di ben 2400 watt, in grado di toccare i 98 chilometri all'ora.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Un minorenne è stato fermato a Merano mentre guidava un monopattino elettrico modificato, raggiungendo i 100 kmh.

