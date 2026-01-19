Chiara Ferragni riparte con un noto brand internazionale Spunta l’indiscrezione 

Si torna a parlare di Chiara Ferragni, che si prepara a riprendere la sua carriera come volto di un importante brand internazionale. Dopo un periodo di pausa, l’imprenditrice digitale si appresta a rappresentare nuovamente un marchio di rilievo nel settore della moda e del lifestyle. L’indiscrezione, ancora non ufficiale, lascia intravedere un nuovo capitolo nel percorso professionale di Ferragni, confermando il suo ruolo di influencer e imprenditrice di successo.

Chiara Ferragni riparte. Sempre più determinata e pronta ad essere testimonial di un noto brand internazionale. Spunta l’indiscrezione. Chiara Ferragni riparte e si reinventa. Dopo anni sotto i riflettori, tra successi planetari, esposizione totale e una pressione mediatica senza precedenti, Ferragni si trova oggi in un punto cruciale della sua carriera. Non è la fine di un ciclo, ma il momento esatto in cui si decide che forma dare al prossimo. Leggi anche Un giorno speciale per Mirko Brunetti: la preziosa dedica di Silvia La nuova fase della sua carriera sembra muoversi lontano dall’iper-esposizione che l’ha resa celebre. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Circolano voci riguardo a un possibile cambiamento nella vita sentimentale di Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato da Il Difforme, la fashion influencer potrebbe aver raggiunto in Colombia una nuova persona speciale, lasciando alle spalle la relazione con Giovanni Tronchetti Provera. Si tratta di indiscrezioni ancora da confermare, che attirano l’attenzione su un possibile nuovo capitolo della sua vita privata.

