Europei di pallanuoto femminile la jesina Stefania Giuliani nello staff della nazionale francese come vice coach

Stefania Giuliani, della Jesina, ha deciso di entrare nello staff della nazionale francese di pallanuoto femminile come vice coach, dopo aver ottenuto una nuova opportunità di lavoro in Francia. La scelta è arrivata dopo anni di esperienza e successi nel settore giovanile e nelle squadre locali, e ora guiderà le atlete transalpine in vista delle prossime competizioni internazionali. La sua presenza nello staff ha già suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e le giocatrici della nazionale.

Quindici anni da giocatrice tra serie A1 e A2, Giuliani ha 44 anni. Residente a Serra San Quirico, allena la Team Marche Moie SERRA SAN QUIRICO - Gli ultimi Europei di pallanuoto femminile hanno parlato anche un po' marchigiano. Grazie a Stefania Giuliani, quindici anni da giocatrice tra serie A1 e A2, jesina classe 1982, residente a Serra San Quirico, che oggi allena la Team Marche Moie. Giuliani, infatti, ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore della nazionale francese, ottava classificata al campionato continentale che s'è tenuto nelle scorse settimane a Funchal, nell'isola di Madeira. Stefania Giuliani, come è nata questa convocazione in panchina con la Francia?«Ho giocato per diversi anni in serie A con la capitana della nazionale francese Louise Guillet, è stata lei che ha fatto il mio nome in federazione, anche se aveva smesso di giocare con le Olimpiadi di Parigi 2024.