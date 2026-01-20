Viaggio nell' universo del jazz contemporaneo con il pianista Fabrizio Puglisi
Esplora il mondo del jazz contemporaneo con il pianista Fabrizio Puglisi. La sesta edizione di “L’abbejazzario”, organizzata dall'Associazione dai de jazz, propone un nuovo incontro dedicato alla musica jazz e alle sue origini africano-americane. Un’occasione per approfondire la cultura musicale e scoprire interpretazioni autentiche e raffinate del genere.
La sesta edizione della rassegna musicale “L’abbejazzario”, promossa dall'Associazione dai de jazz con l'intento di diffondere la conoscenza della cultura e della musica africano-americana e del jazz, apre a un nuovo appuntamento musicale.Domenica 25 gennaio (ore 11), alla Chiesa dei Servi di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
