Viaggio nell' universo del jazz contemporaneo con il pianista Fabrizio Puglisi

Esplora il mondo del jazz contemporaneo con il pianista Fabrizio Puglisi. La sesta edizione di “L’abbejazzario”, organizzata dall'Associazione dai de jazz, propone un nuovo incontro dedicato alla musica jazz e alle sue origini africano-americane. Un’occasione per approfondire la cultura musicale e scoprire interpretazioni autentiche e raffinate del genere.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.