Rassegna di concerti commentati | apre il pianista Carlos de la Blanca

Da palermotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Instituto Cervantes di Palermo avvia la rassegna di “concerti commentati” con il concerto del pianista Carlos de la Blanca, vincitore del premio come miglior interprete spagnolo alla 70ª edizione. L’evento si terrà martedì 20 gennaio alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, in via Argenteria. Un’occasione per ascoltare un artista di rilievo in un contesto di grande interesse culturale.

L'Instituto Cervantes di Palermo inaugura la rassegna di “concerti commentati” ospitando, martedì 20 gennaio alle ore 18 nella Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33), il pianista Carlos de la Blanca, vincitore del premio come miglior interprete spagnolo nella 70ª edizione del.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: "La Petite Messe Solennelle" di Rossini apre la rassegna di concerti Natale a Palermo

Leggi anche: Il pianista André Gallo ospite dei Concerti della domenica

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'Instituto Cervantes di Palermo inaugura la rassegna di 'concerti commentati' con il pianista Carlos de la Blanca - L'Instituto Cervantes di Palermo inaugura la rassegna di 'concerti commentati' con il pianista Carlos de la Blanca vincitore del premio miglior interprete spagnolo al Concorso Internazionale di Musica ... virgilio.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.