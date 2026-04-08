A Pieve Modolena, nel quartiere di Parco Ottavi, i residenti segnalano da tempo la presenza di ratti di circa 20 centimetri che si aggirano nelle aree verdi. La situazione, che si protrae da diverso tempo, ha portato anche all’attivazione di un allarme tra le persone che vivono nella zona. La presenza di questi animali solleva preoccupazioni riguardo alla salute e alla pulizia dell’area pubblica.

I residenti di Parco Ottavi, a Pieve Modolena, denunciano la persistente presenza di ratti nell’area verde, un problema che compromette l’igiene e il decoro urbano della zona di Reggio Emilia. L’allarme è scattato attraverso la diffusione di un filmato che mostra due roditori mentre attraversano il ponte del lago sud. In quel momento, l’inquadratura coglie anche il passaggio di una coppia accompagnata da un cane, evidenziando come gli animali si muovano senza timore tra le persone. Marcello Ligabue, abitante del quartiere, ha segnalato che questi esemplari raggiungono dimensioni di circa 20 centimetri. La criticità non riguarda solo il ponte, ma si estende anche alle gradinate che conducono al lago nord, rendendo fastidiosa la permanenza nel parco durante i momenti di maggiore visibilità dei topi, ovvero all’alba e al tramonto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco Ottavi: ratti di 20 cm tra la gente, l’allarme a Pieve Modolena

Due pusher trovati in un parco nel Milanese con un machete (49 cm) e un coltellaccio (31 cm)Uno aveva un coltellaccio da cucina lungo 31 centimetri, l'altro un machete di quasi mezzo metro.

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