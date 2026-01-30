Due pusher trovati in un parco nel Milanese con un machete 49 cm e un coltellaccio 31 cm

Due pusher sono stati arrestati nel parco delle Groane, a Cesate, nel Milanese. La polizia li ha trovati nascosti tra la vegetazione con un machete di quasi mezzo metro e un coltellaccio da cucina di 31 centimetri. Si preparavano a spacciare cocaina e hashish ai clienti che si avvicinavano.

Uno aveva un coltellaccio da cucina lungo 31 centimetri, l'altro un machete di quasi mezzo metro. Si nascondevano tra la vegetazione del parco delle Groane, nel comune di Cesate (Milano), dove attendevano i clienti per spacciare cocaina e hashish. Uno di loro, un marocchino, ha 22 anni, e l'altro, un tunisino, ne ha 58. Sono stati sorpresi dai carabinieri della locale stazione, che li hanno arrestati in flagranza di reato per concorso detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi. Il blitz dei militari, nato nell'ambito dei controlli attorno al parco dove di recente un uomo è stato ucciso a colpi di pistola, è avvenuto intorno alle 15.🔗 Leggi su Milanotoday.it

