Papa Leone | accolgo con soddisfazione tregua Si lavori per la pace

Durante l'udienza del mercoledì, Papa Leone XIV ha espresso soddisfazione per l'annuncio di una tregua proveniente dagli Stati Uniti. Il Papa ha definito questo gesto come un segno di viva speranza, invitando a lavorare concretamente per la pace. La comunicazione si è concentrata sulla volontà di promuovere iniziative che possano contribuire a ridurre le tensioni e favorire il dialogo tra le parti coinvolte.

La tregua come segno di viva speranza, durante l’udienza del mercoledì Papa Leone XIV accoglie con soddisfazione l’annuncio degli Stati Uniti. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: accolgo con soddisfazione tregua. Si lavori per la pace Iran, Papa Leone: "Soddisfazione per la tregua, segno di viva speranza"Al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso “soddisfazione” per l’annuncio della tregua di due... Leggi anche: Papa Leone: lo sport strumento di pace. Rispettare tregua olimpica Papa Leone: accolgo con soddisfazione tregua. Si lavori per la pace Si parla di: Il vescovo Oscar Cantoni termina il suo mandato a Natale. L’annuncio alla messa crismale. IL PAPA: SODDISFAZIONEPapa Leone XIV ha accolto con soddisfazione e come segno di viva speranza, l’annuncio di una tregua immediata di due settimane nel Medio Oriente: solo attraverso il ritorno al negoziato si può g ... 9colonne.it Leone XIV: accompagniamo il tempo della diplomazia con la preghieraAl termine dell'Udienza generale il Papa, in riferimento all'accordo sul cessate il fuoco di due settimane, ha esortato i credenti ad «accompagnare questo tempo delicato di lavoro diplomatico con la p ... avvenire.it