Iran Papa Leone | Soddisfazione per la tregua segno di viva speranza

Al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, il Papa ha commentato l’annuncio di una tregua di due settimane nel conflitto in Iran, definendola un segno di viva speranza. La dichiarazione è stata rilasciata subito dopo l’evento, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle parti coinvolte. La notizia ha suscitato attenzione tra i presenti e i media italiani, che hanno riportato le parole del leader religioso.

Al termine dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso “soddisfazione” per l’annuncio della tregua di due settimane nel conflitto in Iran, che è “un segno di viva speranza”. “Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra – ha aggiunto il Papa -. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Papa Leone: "Soddisfazione per la tregua, segno di viva speranza" Papa Leone XIV: “La tregua è un segno di speranza, ora si torni al negoziato”Papa Leone XIV accoglie con favore l’annuncio della tregua tra Stati Uniti e Iran, arrivato dopo ore di altissima tensione internazionale. Milano Cortina 2026, il Papa rinnova l’appello: “Tregua Olimpica come segno di pace e speranza”Il Papa, in occasione dell'imminente cerimonia di apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina ha rinnovato l'appello internazionale a una tregua... Temi più discussi: Papa Leone: Soddisfazione per la tregua, spingere sui negoziati; Il Papa: Deporre le armi. L'annuncio di una veglia per la pace in San Pietro; IL PAPA: SODDISFAZIONE PER CESSATE IL FUOCO; Papa Leone, appello a Trump: Ponga fine alla guerra. Iran, Papa Leone: Soddisfazione per la tregua, segno di viva speranza(LaPresse) Al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha espresso soddisfazione per l'annuncio ... stream24.ilsole24ore.com IL PAPA: SODDISFAZIONEPapa Leone XIV ha accolto con soddisfazione e come segno di viva speranza, l’annuncio di una tregua immediata di due settimane nel Medio Oriente: solo attraverso il ritorno al negoziato si può g ... 9colonne.it Papa Leone accoglie con favore la tregua: «Segno di speranza». Ribadita la via del dialogo: solo il negoziato può portare alla fine della guerra. Convocata una veglia di preghiera per la pace l’11 aprile a San Pietro. #PapaLeone #Pace #Tregua #Diplomazia - facebook.com facebook L’appello alla pace di Papa Leone, filo rosso del suo pontificato. “Chi ha in mano le armi le deponga”. Nell’editoriale di Andrea Riccardi su @Corriere x.com