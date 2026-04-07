Paolo Rossi ha espresso la sua opinione sulla posizione della Juventus in campionato, affermando che se la squadra si impegnerà al massimo, potrà arrivare almeno quarta. Durante l’ultima puntata di La Juve a freddo, ha anche commentato la situazione relativa a Spalletti, definendola poco rassicurante. Le sue dichiarazioni si sono focalizzate sui possibili sviluppi delle squadre coinvolte e sulla gestione tecnica attuale.

di Paolo Rossi Paolo Rossi ha parlato di Juventus e di Spalletti nel corso dell’ultima puntata di La Juve a freddo. Vediamo che cosa ha detto. Nel corso dell’ultimo episodio di La Juve a freddo, andato in onda sul canale Youtube di , Paolo Rossi ha parlato della situazione bianconera dopo la vittoria sul Genoa e anche di mister Spalletti. GUARDA LA PUNTATA IN VIDEO LE PAROLE DI PAOLO ROSSI – « Credo che in qualche maniera, in questo finale di campionato non so che cosa esattamente voglia dire ma lo dovremo scoprire nelle ultime sette giornate. Spalletti e la squadra dovranno tirare fuori qualcosa in più e dimostrare di andare d’accordo con le proprie idee e le proprie intenzioni, verrebbe da dire anche i propri desideri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi sicuro: «Se la Juve si esprimerà al massimo arriverà quarta. Spalletti? Questa cosa non è rassicurante» – VIDEO

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