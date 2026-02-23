Paolo Rossi chiarissimo | Ho un po’ di dubbi su Spalletti Se scusiamo lui dobbiamo farlo con tutti Thiago Motta… – VIDEO

Paolo Rossi ha espresso chiaramente i dubbi su Spalletti, criticando le recenti prestazioni del team. La sua preoccupazione nasce dai risultati deludenti e dal modo in cui l’allenatore gestisce la squadra. Rossi sottolinea che, se si scusano alcune scelte, bisogna farlo per tutti. Durante un'intervista, ha anche menzionato Thiago Motta come esempio di cambiamenti necessari. La questione resta aperta tra tifosi e addetti ai lavori.

