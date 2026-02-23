Paolo Rossi chiarissimo | Ho un po’ di dubbi su Spalletti Se scusiamo lui dobbiamo farlo con tutti Thiago Motta… – VIDEO
Paolo Rossi ha espresso chiaramente i dubbi su Spalletti, criticando le recenti prestazioni del team. La sua preoccupazione nasce dai risultati deludenti e dal modo in cui l’allenatore gestisce la squadra. Rossi sottolinea che, se si scusano alcune scelte, bisogna farlo per tutti. Durante un'intervista, ha anche menzionato Thiago Motta come esempio di cambiamenti necessari. La questione resta aperta tra tifosi e addetti ai lavori.
Paolo Rossi senza mezzi termini ha detto di avere dei dubbi su mister Spalletti dopo le ultime prestazioni negative. Vediamo cosa ha detto. Durante l’ultima puntata di Primo Tempo, Paolo Rossi ha parlato anche Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SU SPALLETTI – «Noi non possiamo immaginare che anche se il prossimo anno ci comprano quattro giocatori finalmente giusti per i quali andiamo a fare tutti un pellegrinaggio, ognuno sceglie il luogo laico o cattolico o buddista o induista. Però non è che non esistono mai le crisi e quindi un allenatore deve saper ed essere in grado di saperle leggere e saperci mettere freno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
