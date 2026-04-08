Durante una puntata di I Fatti Vostri, Paolo Fox si è commosso e ha interrotto la lettura dell’oroscopo per parlare della perdita della sua gatta, con cui aveva condiviso 17 anni. Il conduttore ha mostrato emozione e ha parlato della lunga convivenza con l’animale domestico, interrompendo momentaneamente la trasmissione per esprimere il suo dolore.

Momento di grande commozione a I Fatti Vostri, dove un Paolo Fox visibilmente emozionato ha interrotto la classica lettura dell’oroscopo per raccontare la perdita della sua gatta, con cui aveva condiviso 17 anni di vita. Un episodio che ha colpito il pubblico e riportato al centro un tema sempre più presente anche in tv: il legame con gli animali domestici. Il momento in diretta: quando l’oroscopo si ferma. Durante la consueta rubrica dell’oroscopo a I Fatti Vostri, qualcosa si è improvvisamente incrinato. Paolo Fox ha rallentato, la voce si è fatta incerta e, nel giro di pochi secondi, è stato chiaro che non si trattava di una semplice pausa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paolo Fox scoppia in lacrime a I Fatti Vostri per la perdita della sua gatta di 17 anni

“Ho subito un grave lutto, ho perso un affetto. Dopo 17 anni è morta la mia gattina”: Paolo Fox scoppia in lacrime in diretta a I Fatti VostriMomenti di grande commozione in diretta su Rai 2 nella mattinata del 6 aprile quando la consueta rubrica dell’oroscopo si è interrotta...

Leggi anche: Paolo Fox piange a I fatti vostri: "Ho subito un grave lutto"

Temi più discussi: Paolo Fox scoppia in lacrime in diretta: Ho subito un grave lutto, dopo 17 anni è morta la mia gattina; Piombino | Due roulotte a fuoco, scoppia un incendio: intervengono i pompieri; Toscana Aeroporti, nuovo record: per la prima volta raggiunti 700mila passeggeri a marzo; Paolo Fox piange a I fatti vostri | Ho subito un grave lutto.

Paolo Fox scoppia in lacrime a I Fatti Vostri per la perdita della sua gatta di 17 anniMomento di forte emozione in diretta su Rai2: l’astrologo interrompe l’oroscopo e si commuove davanti al pubblico ... quotidiano.net

Ho subito un grave lutto, ho perso un affetto. Dopo 17 anni è morta la mia gattina: Paolo Fox scoppia in lacrime in diretta a I Fatti VostriL'astrologo si commuove in diretta a I Fatti Vostri: Ho perso un affetto. Falchi e Montrucchio intervengono in suo aiuto ... ilfattoquotidiano.it

“Sono distrutto”. Paolo Fox crolla in lacrime in diretta, l’abbraccio dei colleghi - facebook.com facebook