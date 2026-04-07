Durante una puntata di I fatti vostri su Rai 2, Paolo Fox ha annunciato di aver subito un grave lutto, mostrando segni di commozione e lacrime in diretta. La sua dichiarazione ha colpito sia i presenti in studio che il pubblico a casa, lasciando trasparire un momento di grande emozione. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli, nel rispetto della privacy del protagonista.

"Ho subito un grave lutto". Paolo Fox, il re degli astrologi in tv, non trattiene né commozione né lacrime e il suo annuncio in diretta a I fatti vostri, su Rai 2, scuote i presenti e il pubblico a casa. L'esperto di stelle e segni a un certo punto della trasmissione non riesce della trasmissione non riesce più ad andare avanti, complice la voce incrinata e gli occhi lucidi. Il momento critico arrivato quando Fox, seduto tra i due conduttori Anna Falchi e Flavio Montrucchio, deve illustrare il momento dell' Acquario, il suo segno zodiacale. "La settimana scorsa ultimo, in effetti ho provato sulla mia pelle questa settimana pesante: ho perso un affetto ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Paolo Fox piange a I fatti vostri: "Ho subito un grave lutto"

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