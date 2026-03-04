Paola Iezzi ripercorre il suo passato, ricordando quella volta in cui ha cantato e suonato con Lucio. Racconta anche degli anni del liceo classico, dove ha avuto come professore Roberto Vecchioni, e degli inizi della carriera sotto la guida di Claudio Cecchetto. La cantante condivide esperienze e momenti significativi del suo percorso artistico.

Moroni Dagli anni del liceo classico, dove come professore ha avuto Roberto Vecchioni, agli esordi sotto l’ala di Claudio Cecchetto. Dalla vittoria tra le Nuove proposte al Festival di Sanremo al trionfo all’ultimo X Factor con Roberta Scandurra. In mezzo successi, tormentoni, scalate in classifica. E una cultura musicale sconfinata. Paola Iezzi non ha bisogno di molte presentazioni: cantautrice, musicista, produttrice, deejay. Poi le cinque date (tutte sold out) di ‘Iezz we can!!!’, lo show con cui ha inaugurato il suo 2026. Sarà protagonista anche di ‘Liberi’, notte in musica dedicata a uno dei suoi idoli artistici. Chi era Lucio Dalla per lei? "Uno degli artisti, dei cantautori e dei cantanti più talentuosi che l’Italia abbia mai avuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parla Paola Iezzi: "Quella volta da Lucio a cantare e suonare..."

