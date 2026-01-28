Paola Iezzi inaugura il 2026 con il live show Iezz We Can!!!

Paola Iezzi apre il 2026 con il suo nuovo live show “Iezz We Can!!!”. La cantante milanese porta il suo spettacolo in cinque date sold out al RedRoom Members Club, tra il 29 gennaio e l’8 febbraio. Il concerto è un evento intimo e pieno di energia, che promette di sorprendere i fan con un mix di musica e emozioni.

Paola Iezzi inaugura il 2026 con un nuovo e sorprendente live show intimo e multisfaccettato, dal titolo "Iezz We Can!!!", in scena per cinque serate (tutte sold out) al RedRoom Members Club di Milano, tra il 29 gennaio e l'8 febbraio (29, 30 e 31 gennaio; 7 e 8 febbraio). Prodotto da Vivo Concerti, IEZZ WE CAN!!! nasce come un nuovo atto di un progetto dal vivo che porta per la prima volta Paola Iezzi da sola al centro della scena, in uno spazio pensato per rifletterne pienamente la visione artistica. Un debutto che apre un nuovo capitolo del suo percorso live, concepito come uno spazio personale e autonomo, che corre in parallelo all'esperienza nel duo Paola & Chiara.

