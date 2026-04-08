Paola Cesari e Nerio Tarterini sono sposati da settanta anni, un matrimonio celebrato l’8 aprile 1956 nella chiesa di Sabbiuno. La loro unione dura da più di mezzo secolo, durante il quale hanno condiviso momenti e ricordi di una vita insieme. La coppia, oggi anziana, ha vissuto anni di convivenza e ha sempre mantenuto il loro legame saldo. La loro storia rappresenta un esempio di lunga durata nel matrimonio.

Settanta anni di matrimonio. È la storia di Paola Cesari e Nerio Tarterini che si sposarono l’8 aprile 1956 nella chiesa di Sabbiuno. E da allora Castel Maggiore resta la loro casa. Oggi Nerio ha 94 anni, Paola 91. "Settant’anni di matrimonio – dicono i familiari della coppia – sono un traguardo raro, ma soprattutto sono una storia che ha attraversato epoche, trasformazioni e fatiche. Sono stati due grandissimi lavoratori, concreti, instancabili. Hanno costruito con impegno, sacrificio e senso del dovere, senza mai perdere la complicità. Ancora oggi passeggiano mano nella mano per le strade; vanno a comprare il Resto del Carlino e lo leggono insieme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Paola e Nerio, 70 anni insieme: "Il segreto? Amore e pazienza"

Marisa e Giancarlo, 70 anni insieme: "Con tanto amore e tanta pazienza"Oggi è un giorno speciale per una famiglia della frazione di Mirandola: si festeggia infatti il 70° anniversario di matrimonio dei coniugi Valentini.

Gino Paoli e la moglie Paola Penzo: «Il mio grande amore è lei, siamo insieme da 50 anni»Gino Paoli ha spesso parlato con affetto e ammirazione della moglie, sottolineando, in un’intervista al Corriere, quanto la loro relazione fosse...