Oggi a Mirandola si celebra un traguardo importante: i coniugi Marisa e Giancarlo Valentini festeggiano 70 anni di matrimonio. Una famiglia riunita per ricordare sette decenni di vita condivisa, tra ricordi, sorrisi e tanto affetto. La loro storia rappresenta un esempio di amore duraturo e di pazienza, celebrata in un giorno speciale.

Oggi è un giorno speciale per una famiglia della frazione di Mirandola: si festeggia infatti il 70° anniversario di matrimonio dei coniugi Valentini. Marisa Mingarini, 87 anni e Giancarlo Valentini, 91, si sposarono alla chiesa della Quaderna il 12 febbraio 1956: ‘ nozze di titanio ’, viene definito questo traguardo, anniversario eccezionale, che celebra un legame fortissimo. Marisa e Giancarlo hanno avuto due figli e sono circondati dall’affetto di una famiglia molto unita: oltre ai figli Massimo e Viviana ci sono due nipoti, Filippo e Riccardo, e tre pronipoti: Aurora, Matilda e Milo. Giancarlo Valentini è stato elettromeccanico, lavoro che ha fatto per tutta la vita, come dipendente e anche in proprio, mentre Marisa ha lavorato nel commercio, gestendo un negozio di casalinghi e articoli da regalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marisa e Giancarlo, 70 anni insieme: "Con tanto amore e tanta pazienza"

Approfondimenti su Mirandola Valentini

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno condiviso una relazione durata dodici anni, iniziata nel 1960, e un importante percorso professionale.

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti hanno condiviso oltre dodici anni di collaborazione e amicizia, caratterizzati da un rapporto di grande stima e rispetto reciproco.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mirandola Valentini

Argomenti discussi: Marisa e Giancarlo, 70 anni insieme: Con tanto amore e tanta pazienza.

benvenuti a tutti Melina Romeo, Maruca Marisa Giovanni, Giancarlo Lisi, Reali Sabrina, Antonietta Di Agostini, Monica Silvi, Patrizia Cavallaro, Rosa De Aloisio, Argentina Di Giosia, Franca Cocco, Giuseppina Grisi, Natalia Bezverhneaia, Leta Rampiconi, kale - facebook.com facebook