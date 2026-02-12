Marisa e Giancarlo 70 anni insieme | Con tanto amore e tanta pazienza

Oggi a Mirandola si celebra un traguardo importante: i coniugi Marisa e Giancarlo Valentini festeggiano 70 anni di matrimonio. Una famiglia riunita per ricordare sette decenni di vita condivisa, tra ricordi, sorrisi e tanto affetto. La loro storia rappresenta un esempio di amore duraturo e di pazienza, celebrata in un giorno speciale.

Oggi è un giorno speciale per una famiglia della frazione di Mirandola: si festeggia infatti il 70° anniversario di matrimonio dei coniugi Valentini. Marisa Mingarini, 87 anni e Giancarlo Valentini, 91, si sposarono alla chiesa della Quaderna il 12 febbraio 1956: ‘ nozze di titanio ’, viene definito questo traguardo, anniversario eccezionale, che celebra un legame fortissimo. Marisa e Giancarlo hanno avuto due figli e sono circondati dall’affetto di una famiglia molto unita: oltre ai figli Massimo e Viviana ci sono due nipoti, Filippo e Riccardo, e tre pronipoti: Aurora, Matilda e Milo. Giancarlo Valentini è stato elettromeccanico, lavoro che ha fatto per tutta la vita, come dipendente e anche in proprio, mentre Marisa ha lavorato nel commercio, gestendo un negozio di casalinghi e articoli da regalo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

