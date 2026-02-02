Panchina d' oro la quinta volta di Conte | vince davanti a Gasp e Fabregas Premio speciale a Maresca

Questa sera a Firenze Antonio Conte torna a sollevare il trofeo della Panchina d’oro, la quinta volta in carriera. Il tecnico del Napoli ha battuto in classifica Gasperini e Fabregas e si è aggiudicato il premio, ricevendolo di fronte a un pubblico di colleghi e tifosi. Durante la serata, Conte ha detto di essere felice, perché il riconoscimento arriva dai suoi pari, anche in un momento complicato per il suo team. Un premio che lui stesso definisce “un immenso piacere”. Tra i premiati anche un riconoscimento speciale a Maresca.

Antonio Conte ha messo la quinta. La quinta Panchina d’Oro. Dopo i tre successi consecutivi con la Juventus (dal 2011 al 2014) e dopo lo scudetto conquistato con l’Inter (2020-21), il tecnico che ha portato il Napoli a vivere la quarta gioia “alza” anche la Panchina riferita alla stagione 2024-25. Conte, che vinse anche la panchina d’argento in B col Bari (2008), era il favoritissimo. Conte ha fatto pokerissimo. “Inutile dire che è sempre un piacere immenso ricevere questo premio perché viene dai colleghi, quindi da chi sa cosa vuol dire fare il tecnico tutti i giorni”. Antonio ha preceduto, con venti voti, Gasperini (6 voti) e Fabregas (4 voti). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Panchina d'oro, la quinta volta di Conte: vince davanti a Gasp e Fabregas. Premio speciale a Maresca Approfondimenti su Panchina D oro Napoli, Antonio Conte vince la Panchina d'oro: è il miglior allenatore della Serie A. «Un orgoglio» Antonio Conte si aggiudica la Panchina d'oro per la quinta volta, diventando il miglior allenatore della Serie A. Namibia, Adolf Hitler vince ancora: l’omonimo del dittatore in consiglio regionale per la quinta volta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Panchina D oro Argomenti discussi: Panchina d’oro, Conte il favorito: oggi le votazioni a Coverciano; Figc: 2 febbraio a Coverciano la 34/a edizione della Panchina d'oro; Panchina d’Oro, Conte grande favorito: la data della cerimonia; Gianni De Biasi: Il mio calcio nell'Albania in continua crescita. Roberto Baggio? L'ho allenato nell'ultimo anno di carriera. Tutto... Calcio: panchina d'oro a Conte, per la Serie B a StroppaE' stata vinta da Antonio Conte la Panchina d'oro per la Serie A stagione 2024-25, riconoscimento giunto alla 34esima edizione che viene assegnato ogni anno dagli allenatori ai propri colleghi in conc ... ansa.it La Panchina d'Oro va a Conte, battuti Gasperini e Fabregas. Premio speciale a MarescaSi è tenuta a Coverciano la cerimonia che ha introdotto l'assegnazione della Panchina d'Oro, prestigioso riconoscimento che viene conferito. tuttomercatoweb.com Pisa, Gilardino esonerato, in arrivo Giampaolo: l’ultima sfida del maestro incompreso Salta la quinta panchina in questa stagione di Serie A. Stavolta tocca al Pisa cambiare, dopo il magro bottino di 14 punti in 23 partite. A pagare le spese di questi risultati è, c facebook

