Nell'ultima partita della prima fase del girone della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in programma ad Alessandropoli, in Grecia, il team italiano affronterà la Croazia. La qualificazione diretta alle Finali di luglio in Australia può essere ottenuta anche in caso di sconfitta, a condizione di altri risultati. L'incontro rappresenta un momento decisivo per la squadra italiana in questa fase del torneo.

Nell’ultimo incontro della prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, il Settebello affronterà la Croazia per cercare la qualificazione diretta alle Finali, in programma a luglio in Australia. L’ Italia è a quota 6 punti, mentre la Croazia è a 3, appaiata alla Spagna: per non dipendere dal risultato di Spagna-Stati Uniti, prevista dopo il match degli azzurri, il Settebello dovrà al massimo perdere con un gol di scarto contro la Croazia. In caso di successo nei tempi regolamentari della Spagna sugli USA e di vittoria della Croazia nei tempi regolamentari sull’Italia, infatti, ci sarebbero 3 squadre a quota 6 punti: la classifica avulsa non romperebbe la parità, quindi si andrebbe a guardare la differenza reti e poi il numero di gol fatti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, il Settebello si qualifica in World Cup se…Possibile anche una sconfitta con la Croazia

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E un’altro Cornacchia World Cup é terminato! Torniamo a casa con un 3 posto in U17 e un 8 posto in U19! Ora ci aspettano i playoff di fine stagione, siamo pronte, oltre la rete c’è di più! #impostore #tattoo #lamiasquadraèdifferente #esserepallavoli - facebook.com facebook