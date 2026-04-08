LIVE Italia-Croazia World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | sfida di cartello per il Settebello

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita tra Italia e Croazia, valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026. La sfida si svolge oggi e vede il Settebello impegnato nel tentativo di conquistare la sua terza vittoria consecutiva. Seguiremo passo passo gli sviluppi dell'incontro, aggiornandovi sui gol, le azioni più significative e le eventuali interruzioni durante la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello cerca la terza vittoria di seguito. Un Settebello in grande forma batte 15-8 gli USA nella seconda tappa della Division I della World Cup in corso ad Alessandropoli. Grande prova del mancino Eduardo Campopiano che, all’esordio in una Coppa Internazionale con l’Italia, compie una tripletta. Tre gol, due su rigore, anche per Filippo Ferrero. Secondo successo per gli azzurri del ct Alessandro Campagna che appena due giorni fa avevano sconfitto 12-10 la Spagna campione del mondo e detentrice della World Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il Settebello LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima per il SettebelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra l’Italia e la Spagna, in programma ad... Leggi anche: LIVE Italia-USA 10-6, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: dilaga il Settebello! Temi più discussi: LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida di cartello per il Settebello; Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; World Cup: format, calendario e dove vedere la Division 1; World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la Croazia. Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it World Cup. Italia Croazia 14-13, super 7bello in rimontaLe prime tre classificate di ogni girone si qualificano alla fase finale. Italia inserita nel gruppo A con Giappone, contro cui esordiranno l'8 marzo, Ungheria, Croazia, Francia e Stati Uniti (già ... federnuoto.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook I governi di cinque Paesi UE (Ungheria, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Croazia) stanno minando «in modo sistematico e intenzionale» lo Stato di diritto. La denuncia nel rapporto 2026 di Civil Liberties Union for Europe, citato dal Guardian. x.com