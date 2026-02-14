Short track l’Italia tallona l’Olanda e approda in finale nella finale della staffetta femminile

L’Italia si avvicina alla finale della staffetta femminile di short track, dopo aver battuto l’Olanda nella semifinale di oggi. Le atlete azzurre, tra cui Arianna Fontana e Chiara Betti, hanno corso con determinazione e sono riuscite a qualificarsi, portando a casa un risultato importante per la squadra. La gara si è svolta in modo serrato, con le italiane che hanno mantenuto il passo fino alla linea d’arrivo, dimostrando di avere le carte in regola per puntare alla medaglia.

Giornata perfetta per le azzurre dello short track. Dopo l'en plein nelle batterie dei 1000 metri con tre italiane qualificate ai quarti, il quartetto composto da Arianna Fontana, Elisa Conforola, Chiara Betti ed Arianna Sighel ha completato la missione, centrando l'accesso alla finale della staffetta femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La finale è in programma nella serata di mercoledì 18 e sicuramente l'obiettivo sarà quello di conquistare una medaglia. Una semifinale davvero gestita benissimo dalle azzurre, che non hanno mai perso la calma, nemmeno quando la Francia si era messa davanti a loro nelle battute iniziali.