Il Castello San Giorgio a La Spezia ospiterà il 18 e 19 aprile, a partire dalle 15.30, la diciannovesima edizione del Paleofestival. L'evento prevede la realizzazione di 40 laboratori dedicati alla vita preistorica, offrendo ai visitatori la possibilità di partecipare a diverse attività pratiche e dimostrazioni. La manifestazione si svolge nel fine settimana e si rivolge a un pubblico di tutte le età interessato a conoscere aspetti della storia antica.

Il Castello San Giorgio della Spezia ospiterà il 18 e 19 aprile, a partire dalle 15.30, la diciannovesima edizione del Paleofestival. L’evento trasformerà la struttura in un polo di archeologia sperimentale per divulgare le civiltà antiche attraverso l’esperienza diretta. La manifestazione è coordinata da Edoardo Ratti, esperto archeotecnico, e Donatella Alessi, che ricopre il ruolo di conservatore presso il Museo del Castello. Il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme alla dirigente Rosanna Ghirri, responsabile dei Servizi culturali, ha presentato il programma di quest’anno. Per l’amministrazione comunale, l’iniziativa rappresenta un pilastro dell’offerta culturale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paleofestival a La Spezia: 40 laboratori per vivere la preistoria

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Temi più discussi: A Spezia torna il Paleofestival, rassegna dedicata all’archeologia sperimentale divulgativa sul mondo antico; Archeologia sperimentale e mondo antico: torna il Paleofestival; Paleofestival 2026: il festival dell’archeologia a La Spezia. Conferenze e laboratori per bambini e adulti; Il tempo tra le mani: il Paleofestival trasforma il Castello San Giorgio in un laboratorio a cielo aperto.

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Presentata la 19ª edizione del Paleofestival! Il festival di archeologia sperimentale dedicato al Mondo Antico torna al Museo del Castello San Giorgio nel weekend del 18 e 19 aprile. Due giornate ricchissime con oltre 40 appuntamenti tra laboratori, rievocazio - facebook.com facebook