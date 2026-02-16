Balzi Rossi | 200 anni di studi archeologici svelano la preistoria ligure in un nuovo incontro a Sanremo

Le Grotte dei Balzi Rossi a Sanremo sono diventate protagoniste di una mostra che celebra 200 anni di scoperte archeologiche, dopo che gli studi hanno portato alla luce tracce della preistoria ligure. Da quando gli scavi sono iniziati due secoli fa, ricercatori e storici hanno trovato strumenti e resti che raccontano come gli antichi abitassero questa zona. La mostra, aperta al pubblico, presenta materiali originali e approfondimenti su come queste grotte abbiano accompagnato l’evoluzione dell’uomo nel Mediterraneo.

Due Secoli di Storia Rivelati: Le Grotte dei Balzi Rossi al Centro di un Nuovo Incontro. Sanremo (Liguria) – Un viaggio nel tempo alla scoperta di uno dei siti archeologici più importanti d’Europa: le Grotte dei Balzi Rossi. Mercoledì 18 febbraio, presso il Museo Civico di Sanremo, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri ripercorrerà due secoli di ricerche in questo complesso di cavità preistoriche, testimonianze fondamentali della storia dell’uomo e della sua presenza in Liguria. L’evento, parte del ciclo “Viaggio al centro della terra. Grotte, ripari e altre cavità dalla preistoria ai tempi recenti”, offrirà un’occasione unica per esplorare un patrimonio culturale spesso sottovalutato.🔗 Leggi su Ameve.eu Scoperte in Cina svelano nuovi dettagli sulla vita dei primi ominidi grazie a reperti archeologici antichissimi Gli scavi a Xigou, nel centro della Cina, portano alla luce tracce di vita umana che risalgono a quasi novanta millenni fa. Neuropsichiatria infantile: studi reggiani svelano nuovi indicatori per diagnosi e cura disturbi del movimento. Due studi condotti a Reggio Emilia hanno individuato nuovi segnali utili per riconoscere e trattare i disturbi del movimento nei bambini. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lo chef Enrico Marmo lascia i Balzi Rossi per un progetto tutto suoA picco sul mare, con vista sulla vicina Mentone, i Balzi Rossi hanno attraversato la storia della cucina ligure. Il merito del successo è stato soprattutto di Giuseppina Beglia, scomparsa nel 2022, ... gamberorosso.it Enrico Marmo lascia la guida del ristorante stellato «Balzi Rossi» di Ventimiglia: «Momento maturo per camminare con le mie gambe»Si chiude, dopo tre anni e mezzo, l’esperienza di Enrico Marmo alla guida del ristorante stellato «Balzi Rossi» di Ventimiglia. Tra un mese, il prossimo 16 ottobre, lo chef lascerà (seguito dalla sua ... corriere.it Il mare d'inverno ai Balzi Rossi - facebook.com facebook