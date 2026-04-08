A Codogno, i lavori di restauro di Palazzo Soave hanno subito un rallentamento a causa di un aumento dei costi nel secondo lotto di intervento. Mentre la struttura in viale Gandolfi inizia a mostrare alcuni segni di recupero, il progetto incontra ostacoli legati a risorse finanziarie insufficienti. La situazione ha portato il Comune a cercare nuove fonti di finanziamento per proseguire con i lavori previsti.

Codogno (Lodi) – Il percorso di rinascita di Palazzo Soave è ad un bivio. Se da un lato la struttura di viale Gandolfi ha iniziato a mostrare i primi segni del restauro, dall’altro una serie di “paletti“ sta rallentando il futuro dell’ex ospedale settecentesco. La prima fase del cantiere è ormai alle spalle: sono stati completati la nuova rampa d’accesso alla biblioteca, la nuova cancellata esterna e il recupero del giardino posteriore, oltre ai delicati restauri del pronao e della Cappella San Carlo. Tuttavia, il passaggio alla fase successiva è, al momento, congelato. Il progetto per il secondo lotto, quello da oltre 900mila euro stanziato nel luglio 2023 dalla Fondazione Cariplo nel contesto degli “interventi emblematici”, ha dovuto fare i conti con le prescrizioni della Soprintendenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palazzo Soave, rinascita frenata: lievitati i costi del secondo lotto, Comune a caccia di risorse

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