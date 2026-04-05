Via Massaro costa troppo Comune a caccia di risorse

Il progetto di completamento di via Massaro al Lido di Latina ha subito un aumento dei costi rispetto alle stime iniziali. Per questa ragione, il Comune sta cercando di reperire ulteriori risorse finanziarie per poter portare avanti i lavori. La questione riguarda principalmente la copertura delle spese aggiuntive necessarie per ultimare l’opera nel rispetto dei piani stabiliti.

Il completamento di via Massaro al Lido di Latina costerà più del preventivato e il Comune corre ai ripari cercando ogni risorsa economica disponibile pur di realizzare l’opera. Finanziata nel 2016 dalla Presidenza del consiglio dei ministri con 8,3 milioni di euro, secondo l’ultimo quadro economico predisposto per l’ultima conferenza di servizi, arriverà a costare quasi 15 milioni di euro. Dati che emergono dalla delibera approvata dalla giunta comunale di Latina, per definire la situazione e le procedure necessarie. Dall’atto, emerge come il Comune abbia richiesto e ottenuto dalla Presidenza del Consiglio di poter utilizzare le economie di altri interventi del progetto “Latina anche città di mare”: erano in totale 17, finanziati al tempo con 18 milioni di euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Moschea, ecco i promotori: "Siamo a caccia di risorse"Il progetto del Centro culturale islamico tra via 2 Giugno e la Strada Provinciale, a Novellara, non è a conoscenza degli uffici comunali in quanto...

Leggi anche: A Bologna costa tutto troppo