I lavori per le infrastrutture dei treni a idrogeno lungo la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo stanno incontrando significativi ritardi, mentre i costi di realizzazione continuano a salire. Le operazioni di costruzione, che prevedevano di rendere operativi i treni a idrogeno, sono attualmente in forte ritardo rispetto alle previsioni iniziali. La situazione evidenzia una situazione di stallo nei lavori e un aggravarsi delle spese.

I lavori per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla movimentazione dei treni all’idrogeno, che dovrebbero entrare in servizio lungo la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, sarebbero in forte ritardo e i costi in continua crescita. Lo affermano Europa Verde e il portavoce provinciale Dario Balotta. "Era il 2 dicembre 2020 quando il presidente di FerrovieNord Milano annunciava, in una nota, un accordo con A2A per produrre idrogeno green – dice Dario Balotta - In quell’occasione assicurò che i primi treni a idrogeno sarebbero entrati in servizio nel 2023, rendendo a impatto zero il trasporto ferroviario sulla linea Brescia–Iseo–Edolo. A distanza di 6 anni, però, la realtà è molto diversa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni a idrogeno a rilento: "Ritardi e costi lievitati"

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