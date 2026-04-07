In un contesto di crescente tensione nel Medio Oriente, il governo italiano ha espresso una posizione chiara riguardo alle responsabilità degli iraniani nelle recenti crisi. Il ministro ha dichiarato che gli iraniani non devono essere ritenuti responsabili delle azioni del regime, sottolineando la necessità di distinguere tra popolo e governanti. La dichiarazione si inserisce nelle dichiarazioni ufficiali di condanna rivolte alle condotte di alcuni attori nella regione.

«L'Italia ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi missilistici che minacciano la sicurezza delle nazioni del Golfo, alle reiterate intimidazioni volte a compromettere la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz - arteria vitale per l’economia globale - fino alla sistematica e brutale repressione interna del proprio popolo. Tuttavia, è fondamentale distinguere nettamente tra le responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni. La popolazione civile iraniana non può e non deve pagare il prezzo delle colpe dei propri governanti». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Crisi in Medio Oriente, Meloni: "Gli iraniani non possono pagare le colpe del regime"

Medio Oriente, missili iraniani su Tel Aviv. Nel regime è caccia alla spieContinua la guerra missilistica fra Israele e Iran dopo l'uccisione chirurgica di due alti vertici della Repubblica islamica in un raid dell'IDF.

Meloni: “Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente”ROMA - "Continuiamo a seguire con la massima attenzione gli sviluppi della crisi in Medio Oriente.

Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente sta mandando in crisi un'industria invisibile ma fondamentale, quella dei fertilizzanti; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 29 marzo - LIVEBLOG; Iran e Medio Oriente, la crisi economica può essere più dura e lunga di quanto pensiamo; Dopo la guerra con l’Iran: quale assetto per il Medio Oriente nel dopo-conflitto?.

Crisi in Medio Oriente, Meloni: Gli iraniani non possono pagare le colpe del regimeSecondo la Premier è fondamentale distinguere nettamente tra le responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni ... gazzettadelsud.it

Borse, con guerra in Medio Oriente in fumo già 1.100 mld. Esperti: crisi peggiore del 2022Leggi su Sky TG24 l'articolo Borse, con guerra in Medio Oriente in fumo già 1.100 mld. Esperti: crisi peggiore del 2022 ... tg24.sky.it

MEDIO ORIENTE | Informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera sull'utilizzo delle basi Usa: "Accordi con gli Stati Uniti mai in discussione, non siamo in guerra". VIDEO #ANSA - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il Papa definisce "inaccettabile" la minaccia di Donald Trump di distruggere "l'intera civiltà" in Iran. "Vorrei invitare tutti a pensare ai tanti innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation", afferma Leone. #ANSA x.com