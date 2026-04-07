Iran Palazzo Chigi | Civili non possono pagare il prezzo delle colpe del regime

In un momento di tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran, con un ultimatum su Hormuz e il timore di nuovi attacchi, il governo italiano ha dichiarato che i civili non devono pagare le conseguenze delle azioni del regime iraniano. La posizione è stata comunicata nel contesto di un aumento delle tensioni diplomatiche e di rischi per la stabilità nella regione.

(Adnkronos) – Nel pieno dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, con l’ultimatum di Donald Trump su Hormuz e il rischio di nuovi attacchi, arriva la presa di posizione del governo italiano. "Il Governo italiano condivide quanto già dichiarato dalle istituzioni dell’Unione europea sulla necessità di preservare l’integrità delle infrastrutture civili, oltre che l’incolumità della popolazione iraniana, e auspica che si possa presto giungere a una soluzione negoziale della crisi", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Una linea che punta a separare responsabilità politiche e cittadini: "E' fondamentale distinguere nettamente tra le responsabilità di un regime e il destino di milioni di cittadini comuni. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Iran, P.Chigi: civili non devono pagare il prezzo delle colpe del regime Crisi in Medio Oriente, Meloni: "Gli iraniani non possono pagare le colpe del regime"«L'Italia ribadisce la propria ferma e risoluta condanna nei confronti delle condotte destabilizzanti del regime di Teheran: dagli attacchi... Temi più discussi: TG4: Strage di Crans Montana, Palazzo Chigi si costituirà parte civile Video; Incendio Crans-Montana, il governo chiederà di essere parte civile: la nota di Palazzo Chigi; I timori del governo, 'gli iraniani non paghino le colpe del regime'; Iran, l’intesa si allontana. La minaccia di Trump: tornerete all’età della pietra. Iran, Palazzo Chigi: Civili non possono pagare il prezzo delle colpe del regime(Adnkronos) – Nel pieno dell’escalation tra Stati Uniti e Iran, con l’ultimatum di Donald Trump su Hormuz e il rischio di nuovi attacchi, arriva la presa di posizione del governo italiano. Il Governo ... notizie.it Iran, P.Chigi: civili non devono pagare il prezzo delle colpe del regimeRoma, 7 apr. (askanews) - 'Il Governo italiano continua a seguire con estrema attenzione l'evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di ... notizie.tiscali.it Nota di Palazzo Chigi “Il Governo continua a seguire con estrema attenzione l’evolversi della crisi in Medio Oriente e il rischio di un’ulteriore escalation militare che potrebbe coinvolgere l’intero territorio iraniano, senza distinzione tra obiettivi militari e civili” x.com Dopo mesi di titubanze, a Palazzo Chigi è stato preso in mano il dossier del social-ban per i minori di 15 anni, con la volontà di estenderlo anche ai portali di caricamento e fruizione di contenuti video. Ma la strada di un decreto che acceleri i tempi è impervia, - facebook.com facebook