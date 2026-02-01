Arrivo a Torino per le visite mediche | Boga in dirittura d’arrivo con la Juventus

Arriva a Torino per le visite mediche, Jeremie Boga è pronto a vestire la maglia della Juventus. L’esterno franco-ivoriano, che nelle ultime stagioni ha giocato con il Nizza, si sottopone ai controlli medici e si prepara a firmare il contratto. La Juventus ha agito in fretta, con una mossa lampo, per assicurarsi il giocatore e rinforzare l’attacco.

Jeremie Boga è ufficialmente a Torino per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. L'arrivo dell'esterno franco-ivoriano, che ha vestito la maglia del Nizza nelle ultime stagioni, rappresenta una mossa rapida e strategica del club bianconero, frutto di un'operazione in stile blitz. Il calciatore, già noto per il suo dinamismo e la versatilità sulla fascia, è stato individuato come possibile alternativa a Yildiz, il cui ruolo in attacco potrebbe essere rivisto in ottica di rinnovamento del reparto offensivo. L'acquisto avviene in prestito con obbligo di riscatto, una formula che permette alla Juventus di valutare il giocatore senza impegnarsi subito in un investimento definitivo.

