Palazzetto di San Paolo Al via gli ultimi ritocchi Poi collaudi delle palestre Pronto entro settembre

Il palazzetto di San Paolo sta prendendo forma perché i lavori sono quasi terminati e si preparano i collaudi delle palestre. La struttura, che ospiterà le squadre di basket, pallavolo, pallamano e ginnastica, sarà consegnata entro settembre, in tempo per l’inizio dell’anno scolastico.

Il nuovo "palazzetto dello sport" di San Paolo, a servizio del polo scolastico nonché nuova "casa" delle società sportive di basket, pallavolo, pallamano e ginnastica, dovrebbe essere pronto entro il prossimo settembre, ossia prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. Lo ha fatto sapere il Comune di Prato, che proprio pochi giorni fa ha affidato un’operazione collaterale da 126mila euro ad una ditta specializzata che mira a completare le finiture esterne dell’edificio di via Dossetti. Questi lavori partiranno non appena il meteo lo consentirà (con l’obiettivo di portarli a termine entro la primavera) ed andranno a prevedere la realizzazione di gronda e pluviali per gli spogliatoi, la finitura della facciata basamentale, il livellamento delle aree esterne e la realizzazione della recinzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzetto di San Paolo. Al via gli ultimi ritocchi. Poi collaudi delle palestre . Pronto entro settembre Monza, gli ultimi ritocchi al settore A: pronto il San Gerardo del futuro A Monza, si concludono gli ultimi interventi nel settore A dell’Irccs San Gerardo, che si conferma come un punto di riferimento per la pediatria. Campo da golf, gli ultimi ritocchi. Dal prossimo anno via alle gare I lavori per il nuovo campo da golf di Cavriglia stanno procedendo rapidamente, con gli ultimi ritocchi in corso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Palazzetto di San Paolo. Al via gli ultimi ritocchi. Poi collaudi delle palestre . Pronto entro settembre; Si giocherà al Pala Giovanni Paolo II il match di pallamano femminile Italia - Bosnia Erzegovina; Taratata, ospiti e scaletta dell'evento musicale condotto da Paolo Bonolis; Asmaa Gacem: Prato è stata al buio, ora dobbiamo riportare la luce. Lavori in corso. Palazzetto di San Paolo serve più di un anno. Piscina Iolo: una corsaC’è finalmente una buona notizia per quel che riguarda la nuova piscina di Iolo. E anche dal fronte della Colzi – Martini, per quanto interessata da un intervento decisamente meno impegnativo rispetto ... lanazione.it Il nodo infrastrutture. Il poker di progetti. Montano vicino alla fine. Odissea per San PaoloI lavori stanno proseguendo e c’è l’intenzione, nei limiti del possibile, di accelerarne i tempi sfruttando le condizioni meteo favorevoli. Lo ha assicurato l’assessore ai lavori pubblici Marco ... lanazione.it LIETO FINE: DUE GEMELLINI PREMATURI SALVI GRAZIE AL LAVORO DEL GASLINI DIFFUSO Nei giorni scorsi, presso l’Ospedale San Paolo di Savona, un’emergenza ostetrica di particolare complessità è stata gestita con successo gr facebook San Paolo fuori le mura allagata per l'esondazione del Tevere, tranquilli non è oggi ma 1915 #romaacolori #indietroneltempo x.com