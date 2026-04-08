Pagnucco | Playoff? Non vedo l’ora Sono cresciuto tanto anche grazie a Guerra

Un giocatore della squadra giovanile si dice entusiasta all’idea di partecipare ai playoff, sottolineando di essere maturato molto nel corso della stagione. Nelle sue dichiarazioni, menziona anche il contributo di un altro atleta, riconoscendo il suo ruolo nel processo di crescita personale. Le sue parole riflettono l’atteggiamento positivo e la volontà di affrontare le sfide future con entusiasmo.

Vicario alla Juve, via libera per i bianconeri? Questo club sembra pronto al passo indietro. Le ultimissime sul futuro del portiere Perin Juve, due opzioni per il futuro del portiere in estate. E intanto in vista di Bergamo filtra questo De Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare su di lui a queste condizioni. Le ultimissime Esposito Juventus, chi è il baby talento che piace ai bianconeri. Caratteristiche e numeri del centrocampista Brambilla: «Playoff con 3 giornate d’anticipo è un grande risultato. Puczka ha piede fuori categoria» Juventus Next Gen, la vittoria contro la Ternana vale l’accesso matematico ai play-off di Serie C. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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La metamorfosi di Bublik: “Sono maturato e ora vedo il tennis come un lavoro”Sembra abbastanza chiaro che negli ultimi mesi Alexander Bublik abbia vissuto un cambiamento radicale.

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