Chivu | Sono contento Frattesi è un nostro giocatore non vedo l’ora finisca il mercato

Cristian Chivu si dice soddisfatto dopo la vittoria dell’Inter a Cremona. Il tecnico romeno sottolinea l’atteggiamento dei suoi e aspetta con ansia la chiusura del mercato, soprattutto per avere Frattesi a disposizione. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti importanti.

Chivu. L’ Inter espugna Cremona con uno 0-2 che soddisfa Cristian Chivu soprattutto per l’atteggiamento mostrato dalla squadra. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha spiegato: “ Porto via la vittoria e la maturità nel capire i momenti e trovare le modalità per vincere “, riconoscendo come, nonostante il controllo del match, “ siamo stati un po’ lenti nella manovra e mancava qualche energia “. Un aspetto comprensibile, secondo l’allenatore, in una fase così intensa della stagione. Chivu ha poi analizzato l’andamento della gara, sottolineando come l’ Inter sia riuscita a indirizzarla nel modo giusto: “ L’abbiamo sbloccata, siamo andati in doppio vantaggio, poi un calo e un rilassamento nel secondo tempo ci sta per risultato ed energie “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

