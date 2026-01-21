Alexander Bublik ha recentemente attraversato una significativa trasformazione nel suo approccio al tennis. Dopo aver maturato esperienza e riflettuto sul suo percorso, lo stesso giocatore ha dichiarato di vedere ora il tennis come un lavoro, segnando un punto di svolta nella sua carriera. Questo cambiamento riflette una nuova consapevolezza, orientata a un impegno più serio e professionale nel mondo del circuito ATP.

Sembra abbastanza chiaro che negli ultimi mesi Alexander Bublik abbia vissuto un cambiamento radicale. Dalla metà dell’anno scorso, il kazako ha smesso di essere solo genio e sregolatezza ed è passato a essere menzionato per i suoi grandi risultati, i suoi titoli e il suo recente ingresso tra i primi dieci del mondo. Nel secondo turno dell’Australian Open 2026 la testa di serie numero 10 ha superato l’ungherese Marton Fucsovics 7-5, 6-4, 7-5 e ha prolungato così la sue serie di imbattibilità ad inizio 2026. Nella conferenza stampa successiva al match Bublik ha parlato di questo cambiamento di mentalità e di maturità, soffermandosi sul tennis come lavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it

La metamorfosi di Bublik: "Sono maturato e ora vedo il tennis come un lavoro"

Bublik ora è un top del tennis, ma non rinnega il passato: “Ero felice, non ho sprecato il mio tempo”Bublik, attualmente al terzo turno degli Australian Open, è uno dei giocatori più promettenti del circuito.

